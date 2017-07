Desallotjat un edifici a Escaldes per alerta de fum

Un edifici del carrer de l’Obac d’Escaldes-Engordany va haver de ser desallotjat ahir a la tarda per una alerta de fum. Els bombers hi van destinar tres dotacions per dispersar el fum, que es va propagar des de la cuina d’un habitatge en obres. Els treballadors s’haurien deixat la vitroceràmica oberta amb diferents objectes a sobre, cosa que hauria provocat un petit incendi i la propagació del fum. Tot l’edifici va haver de ser desallotjat però no hi va haver ferits. Els bombers també van destacar la ràpida reacció de les persones presents al lloc.