Sílvia Bonet pregunta pel cost de les diagnosis als pacients

Actualitzada 28/07/2017 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

La consellera general del grup parlamentari mixt, Sílvia Bonet, va enviar ahir a Govern més detalls sobre l’informe que va enviar la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) a l’executiu sobre la proposta de les noves tarifes de responsabilitat per diferents proves diagnòstiques o prestacions de serveis sanitaris. Bonet també demana la còpia de qualsevol informe presentat per part del consell d’administració de la CASS a Govern amb propostes orientades a modificacions sanitàries per tal de reduir la despesa.