El bisbe destaca “l’interès” per Andorra que demostra el convit del president de la República

Els Coprínceps d’Andorra, Emmanuel Macron i Joan-Enric Vives, es trobaran al palau de l’Elisi a la tardor. Els dos caps d’Estat no es reunien a l’Elisi des del 2003, quan Vives va mantenir una trobada amb l’ex-president francès Jacques Chirac coincidint amb la seva arribada al Coprincipat. Vives va explicar ahir en declaracions a RTVA que Macron l’ha convidat a trobar-se a París, i va declarar que “segurament a la tardor aniré a l’Elisi a saludar-lo per fer una primera trobada”.

Vives va manifestar a la televisió pública que el convit demostra “l’interès” de Macron per Andorra i va explicar que