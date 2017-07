El Govern intensifica la lluita contra el frau fiscal amb la retenció forçosa als contribuents que no paguen els deutes tot i ser avisats

El Govern va embargar l’any passat un total de 281.505,47 euros de contribuents que no van pagar els impostos que els pertocava o que no van fer correctament les seves declaracions. Aquesta xifra la va donar a conèixer ahir el director general del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Es tracta de la primera dada que dona a conèixer el departament des que el 2015 el Govern té capacitat d’autogestionar la recaptació forçosa a través de la Llei de l’ordenament tributari, tot i que no va ser fins al