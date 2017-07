MoraBanc Digital simplifica l'operativa per als clients

Actualitzada 27/07/2017 a les 12:36

MoraBanc Digital ha publicat una nova actualització de la seva app i banca 'online' amb millores que faran més àgil l’operativa dels seus clients.



A partir d'ara, tots els usuaris tindran accés a funcionalitats de configuració i de gestió bàsica que permeten que accions, com el bloqueig de targeta o la configuració d'un àlies d'usuari, puguin fer-se simplement amb la contrasenya de l'usuari.



També es simplifiquen gestions com recuperar el PIN de les targetes i configurar les preguntes de seguretat del perfil. A més, en el cas de la banca 'online' també permet habilitar la navegació entre diferents contractes.



Les empreses ja poden signar ordres amb l’app



L’app de MoraBanc ha introduït també una millora que facilita les gestions dels usuaris d’empreses. A partir d’ara, els titulars o apoderats d’una empresa poden signar les operacions de cobrament i pagament de remeses des de l’aplicació mòbil, així com eliminar-les o consultar-ne els detalls abans de signar-les.



Aquesta actualització és un pas més de MoraBanc Digital, un projecte cabdal dins del pla estratègic i de transformació del banc que, des de la seva estrena a finals del 2016, ha introduït novetats i millores de manera continuada, com ara el llançament el mes de juny passat de la plataforma d’inversió més completa del mercat andorrà.