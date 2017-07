Toni Martí va elogiar el treball del ministeri de Medi Ambient per recopilar tota la informació dels fets

Actualitzada 27/07/2017 a les 06:48

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

El cap de Govern, Toni Martí, va confirmar que l’executiu no farà cap valoració sobre les mesures a prendre per la mort de l’os Torb fins que no tingui l’informe tècnic que està elaborant el ministeri de Medi Ambient. Martí va voler lloar el treball que estan desenvolupant tant la ministra Sílvia Calvó com l’instructor de l’expedient. “Estan recollint tota la informació i cal gestionar-ho bé, sense pressa però sense pausa”, va dir, per després destacar que “les pròximes setmanes donarem la nostra versió dels fets, quan estigui acabada la instrucció”. El cap de Govern va voler diferenciar el procés penal que s’està seguint a la Batllia, que en estar encara obert no va voler fer-ne referència, de les possibles sancions administratives que podrien caure sobre Camprabassa, en aquest sentit Martí no va voler avançar res més que s’està recollint el parer de l’empresa abans de prendre la decisió final.

Quant a la denúncia que la CASS interposta contra la justícia pels perjudicis econòmics patits a causa dels deutes prescrits, Martí va lamentar la situació i va afirmar que “no és culpa de ningú”, per això va voler deixar clar que les reformes que ha encapçalat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, estan “encaminades que una situació com aquesta no es repeteixi mai més”. De fet, va recordar com la justícia ja ha dictat sentències fermes per les pèrdues que van patir els comuns i en aquella ocasió “el mateix Govern va haver de pagar el 50%”. Per tot plegat, Martí es va mostrar preocupat i va deixar clar que les reformes esmentades en l’administració “s’han fet per evitar que tornin a passar”, va dir.