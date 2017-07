La policia no descarta rebre més denúncies per furts els pròxims dies ni practicar més arrestos

La policia va detenir diumenge dos homes per una onada de robatoris a xalets que van ser denunciats durant el cap de setmana. Els presumptes lladres, dos homes no residents de 25 i 34 anys de nacionalitat xilena i argentina, haurien accedit a un mínim de quatre domicilis de la capital i de l’Aldosa.

Els nois, que van ser arrestats a dos quarts d’una de la matinada de diumenge, passaran a disposició judicial demà com a molt tard i se’ls prendrà declaració com a presumptes autors de diversos furts amb força a xalets. Segons va poder saber el Diari, tots dos