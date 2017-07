Uns 300 treballadors temporals dels 576 que hi ha a l’administració ocupen places de funcionaris en excedència

La meitat de treballadors en règim d’eventualitat que té actualment l’administració pública ocupa places que no es poden consolidar perquè pertanyen a funcionaris que poden tornar a ocupar el seu lloc de treball. Es tracta d’uns 300 empleats que estan cobrint actualment places que els funcionaris han deixat vacants pel fet d’estar ocupant un càrrec polític o haver demanat una excedència. La ministra de la Funció Pública i la Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, va assegurar que més de la meitat dels treballadors temporals que té actualment l’administració “han de tenir un treball eventual perquè hi ha o hi pot