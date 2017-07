El ministre Camp admet que el cost de fer un nou espai serà “elevat” però diu que és “assumible”

El projecte de fer un espai multifuncional tira endavant. El ministre de Turisme, Francesc Camp, va assegurar que “el projecte avança” i que “segueix ben viu, no està mort”. “La nostra prioritat és el recinte multifuncional i continuem treballant-hi”, va dir. Malgrat admetre que el cost de fer un espai nou serà elevat, Camp va dir que confia “que pugui prosperar” i va avançar que de moment els estudis economicofinancers indiquen que “els costos són alts però assumibles”.

El ministre va replicar l’oferta de l’empresari del Principadel, Miguel Lao, que va oferir el complex de Santa Coloma com a possible espai