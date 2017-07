Actualitzada 23/07/2017 a les 06:54

El Museu Carmen Thyssen ha organitzat un escape room per a joves d’entre 18 i 30 anys per dimarts amb motiu de la festa major d’Escaldes-Engordany. L’activitat, que es durà a terme entre les 20 i les 23 hores, serà gratuïta prèvia inscripció. A més, el dia següent l’accés a la pinacoteca serà totalment gratuït i s’oferiran visites guiades per a tots els públics.