La Unió Hotelera celebra que el text aprovat posi eines per lluitar contra l’oferta il·legal

“S’ha respectat l’esperit de la llei que nosaltres apuntàvem”, manifesta el president de la Unió Hotelera, Manel Ara. La patronal del sector fa una “valoració positiva” que l’esperada nova Llei d’allotjaments turístics sigui ja una realitat i que signifiqui, en opinió seva, un “pas endavant” en dos sentits: per un costat en el de posar eines per controlar l’oferta il·legal que no compleix amb la normativa i, de l’altra, que “incideix en la millora de la qualitat del producte i els serveis que puguem oferir al client”, sosté Ara.

La reacció de la patronal hotelera difereix de la de l’entitat que