El Tribunal Superior ordena la paralització dels treballs a una part del complex esportiu i lúdic de Santa Coloma

El Tribunal Superior va ordenar dijous l’aturada de les obres a una part dels terrenys on hi ha el Principadel Andorra, a Santa Coloma. Un litigi entre la propietària i la seva mare sobre l’usdefruit de la parcel·la ha acabat provocant la paralització dels treballs fins que es desbloquegi el conflicte i es determini qui ha de cobrar el lloguer del solar. La zona en litigi, corresponent a la coberta número tres, on ara hi uns pilars, no afecta els dos edificis en construcció, ni les pistes de tenis, ni el jardí, ni l’aparcament, segons va assegurar el promotor de