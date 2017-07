Actes pel 50è aniversari de l'agermanament amb Valls

Andorra la Vella aprofitarà la festa major per celebrar el 50è aniversari de l’agermanament amb Valls. El dissabte 5 d’agost els gegants i els nans de Valls viatjaran a la capital i a les 18.30 hores hi haurà una cercavila, on a banda dels nans i gegants de la localitat, hi participarà la colla gegantera La Pessigolla. A les 22.30 hores, la companyia Cia Passabarret, procedent de Valls, oferirà l’espectacle Tandarica Circus. El dimecres 2 d’agost, però, la cònsol major, Conxita Marsol, i altres representants comunals, visitaran Valls coincidint amb la Firagost.