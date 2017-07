Veuen bé que passin a cobrar complements salarials però reclamen la reforma de la llei

Els partits de l’oposició veuen com una mesura feta a corre-cuita i un “pedaç” l’anunci fet dimecres pel Govern d’impulsar un canvi contractual perquè els eventuals de l’administració passin a percebre complements salarials i s’equiparin així a les condicions dels agents de caràcter indefinit i als funcionaris. Malgrat que valoren positivament la millora laboral que suposarà per als treballadors temporals, recelen del fet que l’executiu no hagi culminat encara la reforma de la Llei de la funció pública.

El conseller liberal Ferran Costa fa “una crítica ferma” per “la manca d’acció del Govern de DA aquests últims sis anys” perquè “des