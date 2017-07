40 empreses s'interessen per contractar discapacitats

Els nous convenis garanteixen igualtat de condicions de tots els empleats

Una quarantena d’empreses del Principat estan interessades a contractar persones amb discapacitat dins del marc de l’estratègia impulsada per Govern. El pla té com a objectiu facilitar les contractacions de les persones amb discapacitat amb les mateixes condicions laborals que la resta de treballadors de les empreses. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va destacar que el nou conveni substitueixi de manera progressiva els contractes de baix rendiment, on la majoria de persones dins d’aquest conveni no arriba a cobrar el salari mínim interprofessional.

Dues empreses van signar ahir els nous convenis per incorporar cadascuna una persona amb