Les víctimes de violència de gènere ja tenen advocat d'ofici

Entra en vigor el nou reglament que garanteix un lletrat en tots els casos

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra va publicar ahir el canvi de reglament que garanteix que en tots els casos penals de violència de gènere es designi un advocat d’ofici per a totes les víctimes. Fins ara, en les causes penals no s’atribuïa cap lletrat, ja que era el mateix ministeri fiscal qui presentava una acusació d’ofici. El nou text ja ha entrat en vigor i a partir d’ara totes les víctimes podran accedir a l’assistència lletrada. Els advocats d’ofici seran gratuïts per a aquelles víctimes de violència de gènere que pateixin una situació de violència econòmica perquè la seva