“La ingerència a la sobirania andorrana és intolerable”

El 129è president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va oferir ahir una conferència 1-O: referèndum a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella davant d’unes 300 persones.



Quina valoració en fa de l’obertura de la investigació per malversació de fons públics pe part del Tribunal de Comptes espanyol?

Em sembla inversemblant perquè vam ser jutjats i condemnats per posar les urnes, però no se’ns va jutjar per aquest delicte. L’Estat espanyol et pot jutjar per via penal i no considerar que has malversat fons públics i després obrir una altra via per demanar-te responsabilitats patrimonials que et poden arribar