L’empresari del Principadel assegura que les proves es faran a les instal·lacions de Santa Coloma encara que el complex no estigui acabat

L’empresari Miguel Lao garanteix que el Principadel de Santa Coloma acollirà el principal circuit de pàdel del món del 25 de setembre a l’1 d’octubre, el conegut com a World Padel Tour, la competició que reuneix els millors jugadors del món d’aquest esport. El ciutadà d’origen tahitià resident al Principat, va explicar al Diari que tot i que el projecte per fer un macrocomplex esportiu i lúdic no estarà acabat fins al novembre, les proves del World Padel Tour “es faran sí o sí”. “La part del pàdel estarà acabada per aquella data. Hem decidit fer una prova aquí i