FEDA instal·larà sis nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics abans d'acabar l'any

Seguint amb la política de fomentar l'ús del vehicle elèctric a Andorra, i veient que continua la tendència a l'alça del nombre de matriculacions, FEDA augmentarà la xarxa de punts de càrrega que té distribuïts pel país.

Actualitzada 19/07/2017 a les 16:57

L'any passat es van matricular 170 vehicles elèctrics (purs o híbrids endollables) al país, fruit sobretot de la campanya d'ajudes impulsada des del Govern, l'Engega. En el que portem d'any, i també en el marc d'aquestes ajudes, ja han estat 50 els vehicles matriculats. Per donar comoditats als conductors d'aquests vehicles, Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) ampliarà la seva xarxa de punts de càrrega a la via pública. Així mateix, posa a disposició de tots ells carregadors domèstics, que faciliten tot el procés i que, a més, són més ràpids que carregar el vehicle en un endoll convencional.



Actualment, FEDA té deu punts de càrrega (de moment gratuïts) repartits pel país que s'utilitzen mitjançant uns clauers que proporciona la mateixa parapública. Ara posarà sis punts de càrrega més, ha explicat Carolina Gómez, del departament de Comunicació i Canal de Vendes de FEDA. S'insatl·laran al Prat Gran d'Escaldes-Engordany; a l'aparcament Vedós també d'Escaldes; al carrer Pompeu Fabra de la capital; a Prada Casadet de la capital (junt amb el que ja hi ha, ja que té molta demanda); a tocar del comú d'Encamp; i a l'aparcament de Soldeu. Així, en començar el 2018 n'hi haurà setze en total, la majoria dels quals de càrrega accelerada; és a dir, en dues hores donen una autonomia al vehicle de 100 quilòmetres. També n'hi ha dels anomenats punts de càrrega ràpid, que carreguen un 80% de la bateria en mitja hora. Tots aquests punts de càrrega ofereixen fins a dues hores gratuïtes d'aparcament als qui els utilitzen.



En paral·lel, també s'està treballant amb les entitats públiques, empreses i hotels "per poder facilitar la posada en marxa dels seus propis carregadors", ha manifestat Gómez. Precisament entre els hotels han notat els darrers mesos un increment important de la demanda, perquè cada vegada són més els turistes que es desplacen al país amb aquesta tipologia de vehicles.



Així mateix, i també pensant en facilitar la logística als conductors, la parapública ha posat a disposició dels conductors la possibilitat de llogar carregadors domèstics. Es tracta d'aparells que s'instal·len a l'aparcament i que es connecten amb el comptador de la llum del client. N'hi ha tres tipus (en funció de la potència de càrrega que es necessita i amb més o menys prestacions), però tots ells aporten més "seguretat" enfront de la càrrega a un endoll convencional, amb servei d'assistència gratuït i manteniment. "La instal·lació està conforme amb la normativa vigent i la càrrega és un 80% més ràpida" que l'endoll convencional, ha exposat Gómez. A més, un cop la bateria s'omple, deixa de funcionar.



Si comparem els preus, per fer una distància d'uns 1.000 quilòmetres, amb un vehicle elèctric la despesa és d'uns 12 euros, mentre que amb un vehicle de combustió arriba a uns 96 euros de mitjana.