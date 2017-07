Crèdit Andorrà, al Top 1000 que elabora Financial Times

Crèdit Andorrà apareix al rànquing anual Top 1000 d’entitats financeres que elabora el grup Financial Times i que publica l’edició de juliol de la revista The Banker. El banc va destacar ahir que és l’únic del Principat que hi apareix i que “Financial Times reafirma d’aquesta manera la fortalesa financera i la posició de referència de Crèdit Andorrà al Principat d’Andorra, a la vegada que li segueix atorgant una posició destacada entre els principals bancs del món”. El rànquing classifica les entitats financeres en funció de la seva base de capitalització. Des de Crèdit Andorrà va recordar que va tancar