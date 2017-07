Andorra supera l'avaluació del GRECO amb 18 de 20 recomanacions acomplertes

Les altres dues recomanacions fan referència a la corrupció en el sector privat i la responsabilitat penal de les persones jurídiques a través del Codi Penal

Actualitzada 19/07/2017 a les 19:09

El ministre Xavier Espot s'ha mostrat satisfet pels resultats que ha obtingut Andorra en el tercer cicle d'avaluació del GRECO, i ha destacat que l'organisme ha basat la seva avaluació en les mesures que el Govern ha anat prenent des del 2011, tant pel que fa a les modificacions del Codi Penal i el Codi de Procediment Penal, com en la reforma de la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral, modificada el 6 d’abril del 2017.



Pel que fa a les dues mesures parcialment implementades, la primera fa referència a la corrupció en el sector privat, sobre la qual el GRECO demana anar una mica més enllà en relació a la legislació vigent, mentre que la segona tracta sobre la responsabilitat penal de les persones jurídiques a través del Codi Penal. En aquest darrer aspecte, el ministre ha assegurat que es tracta d'un "canvi conceptual del dret penal molt important", que és "molt díficil d'acomplir sense una reforma molt global del Codi Penal". A més, ha afegit que molts països, com és el cas d'Alemanya, no la tenen implementada, de manera que considera que les recomanacions parcialment implementades no són mesures de calat, i ha afegit que s'ha anat molt més enllà del llindar que el GRECO fixa per considerar superada una avaluació.



Andorra és un Estat membre de l’Acord Parcial del Consell d’Europa dedicat a la lluita anticorrupció des del 2005 i ja ha completat el primer i el segon cicle d’avaluacions. El 2011 va iniciar el tercer cicle, que analitzava com s’havien traduït les incriminacions que exigeix el Conveni penal sobre la corrupció a la legislació nacional i també la transparència i la coherència dels sistemes de finançament dels partits polítics.