Manté la condemna de 12 anys al pare per l’agressió però l’absol de proxenetisme

El Tribunal Superior va absoldre ahir d’un delicte major de proxenetisme un resident portuguès de 50 anys condemnat pel Tribunal de Corts per haver violat la filla quan tenia 14 anys. La sentència del Superior, però, va desestimar l’altra part del recurs presentada per la defensa i que demanava la reducció en cinc anys de la pena de presó per violació. L’home va ser condemnat a 12 anys de presó (ja ha complert un any i mig) per abús sexual i a quatre i mig per proxenetisme.

Durant el judici al Superior, la defensa també demanava, a banda d’absoldre el pare