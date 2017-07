Crèdit Andorrà, classificat en el rànquing Top 1000 del Financial Times

El rànquing engloba les principals entitats financeres a escala mundial classificades sobre la base de la seva capitalització, i es publica en l’edició de juliol de la revista 'The Banker'

Crèdit Andorrà és l’únic banc d’Andorra que s’ha classificat en el rànquing anual Top 1000 que elabora el grup Financial Times. L’entitat té una elevada fortalesa financera, amb uns fons propis de 654 milions d’euros al tancament del 2016 –dels quals 552 milions són Tier1 Capital–, que li permeten continuar disposant d’un elevat nivell de capitalització per garantir un creixement sostingut. El rànquing Top 1000 engloba les principals entitats financeres a escala mundial classificades sobre la base de la seva capitalització, i es publica en l’edició de juliol de la revista 'The Banker'.



Financial Times reafirma, d’aquesta manera, la fortalesa financera i la posició de referència de Crèdit Andorrà al Principat d’Andorra, a la vegada que li segueix atorgant una posició destacada entre els principals bancs del món. El grup, que va tancar el 2016 amb un benefici de 65 milions d’euros, va obtenir una ràtio de solvència del 21,72% (més del doble del mínim legal exigit, del 10%) i una ràtio de liquiditat del 59,03% (el mínim legal és del 40%).



A més, l’agència de qualificació creditícia Fitch Ratings ha confirmat recentment a Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini BBB, amb perspectiva estable, i el ràting a curt termini F3. Segons Fitch, aquesta qualificació reflecteix un model de negoci equilibrat i posa de manifest l’elevada capacitat del banc de generar beneficis de manera recurrent, tot i la complexitat de l’entorn i l’impacte de la nova regulació, així com la seva elevada capitalització.



En el Top 1000 d’enguany destaca novament la presència dels bancs xinesos, que segueixen encapçalant el rànquing, juntament amb els Estats Units. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) s’ha mantingut per cinquè any consecutiu en la primera posició, seguit de China Construction Bank i JP Morgan Chase & Co, en segona i tercera posició, respectivament. Bank of China se situa en quarta posició i tanquen els deu primers llocs Bank of America, Agricultural Bank of China, Citigroup, Wells Fargo & Co, HSBC Holdings i Mitsubishi UFJ Financial Group.