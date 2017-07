Contacte fatal

La fiscalia ha recorregut al Superior contra l’aute de la Batllia que no fa entrar a la Comella un jove condemnat a no contactar amb l’exparella.

l jove diu que va ser l’exparella qui va anar a casa seva per discutir amb ell i que no va ser ell el culpable del crebant de la condemna que el prohibeix apropar-se a la noia en un període de dos anys. La fiscalia, al contrari, considera que és un incompliment en tota regla d’una condemna per un delicte menor d’amenaces de mort contra la seva excompanya i, per tant, el considera autor d’un nou delicte. Infracció per la qual va ser jutjat mitjançant ordenança penal (judici ràpid) i condemnat.

Aquesta segona pena pot acabar amb el jove al centre