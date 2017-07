París reconeix que el país ha fet “un salt qualitatiu” per erradicar-lo però demana que es reforci la cooperació

França demana a Andorra més esforços per lluitar contra el contraban de tabac. Tot i que en els últims mesos la cooperació duanera ha suposat un “salt qualitatiu”, l’ambaixadora francesa al Principat, Jocelyne Caballero, va dir ahir que el govern gal “vol que la cooperació per lluitar contra el contraban de tabac es continuï reforçant”. Caballero va adreçar aquest missatge en el discurs que va oferir a la seu diplomàtica francesa per commemorar la festa nacional del 14 de juliol al país gal davant dels representants polítics.

L’ambaixadora francesa, que fa set mesos que ocupa el càrrec, va manifestar que els