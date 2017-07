El delicte fiscal, tipificat

Cinca, sobre la tipificació del delicte fiscal El ministre de Finances, Jordi Cinca, assegura que és una mesura necessària per complir les recomanacions internacionals.

Actualitzada 14/07/2017 a les 09:19

El Consell General va aprovar ahir per unanimitat la modificació del Codi Penal per tipificar per primera vegada el delicte fiscal i endurir la persecució del contraban. El ministre de Finances, Jordi Cinca, va assegurar que era una mesura necessària per complir les recomanacions internacionals. “Avui culminem un procés”, va dir. El delicte fiscal ordinari s’ha fixat en 75.000 euros i el llindar agreujat, que serà també subjacent d’un delicte de blanqueig de capitals, es manté a partir dels 150.000 euros. En tots dos casos es considera delicte sempre que l’import representi almenys un 5% de la quota tributària exigible, per no penalitzar els obligats tributaris que puguin haver comès alguna omissió involuntària.