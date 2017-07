Actualitzada 14/07/2017 a les 06:42

Andbank va inaugurar ahir la seva nova seu a Madrid. Amb aquest nou espai, l’entitat reforça la seva aposta per la capital d’Espanya, on ja compta amb cinc oficines per oferir els serveis als clients. Andbank acaba de complir cinc anys a Espa­nya, preveu doblar els beneficis i incrementar el patrimoni per sobre dels 1.000 milions d’euros en el període 2017-2019.