Torres jura el càrrec al CSJ amb la idea de dotar la justícia de més recursos

La jurista Carme Torres Orpinell va jurar ahir el càrrec com a nou membre del Consell Superior de la Justícia i es va marcar l’objectiu de dotar de més recursos el sistema judicial. “Soc bastant coneixedora tant de les persones, com dels professionals, com dels procediments, i el que puc fer és ajudar des de la justícia, proporcionant tant mitjans humans com materials i econòmics”, va assenyalar després de l’acte jurament que es va celebrar a la sala dels Passos Perduts de Casa de la Vall en una cerimònia a la qual va assistir el cap de Govern, diversos ministres