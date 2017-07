El plec de bases diu que el licitador pot escollir el lloc per instal·lar-lo i que pot ser un edifici a adaptar o d’obra nova

Les societats interessades a licitar per la llicència del casino hauran de proposar-ne la ubicació, que podrà ser tant en un edifici ja existent que s’haurà de rehabilitar per donar compliment als requisits demanats pel Govern com en un de nova construcció. Així s’indica en el plec de condicions per optar a la llicència del casino que ahir va aprovar el consell de ministres i que van presentar en roda de premsa el portaveu del Govern, Jordi Cinca, i el president del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), Xavier Bardina.

La ubicació proposada haurà de ser la definitiva –no es podrà