El casino es licita amb ubicació lliure i amb l'obligació que tingui 2.000 metres dedicats al públic

La inversió mínima de les ofertes haurà de ser superior a 10 milions d'euros i es preveu que l'adjudicació es pugui fer durant el primer trimestre del 2018

Actualitzada 12/07/2017 a les 21:27

El plec de bases per a l'adjudicació d'una llicència de casino, aprovat avui pel consell de ministres, estableix que siguin els operadors els que escullin la ubicació de l'equipament, que podrà situar-se en un edifici de nova construcció o adaptant-ne un d'existent, ubicat en un radi de dos quilòmetres de la zona de major concentració de serveis turístics del país.



Haurà de tenir un mínim de 2.000 metres quadrats dedicats al públic i incloure sales amb un mínim de 150 posicions de joc, sala per a taules tradicionals amb un mínim de 50 posicions de joc, una sala d'apostes de contrapartida presencial, una sala de pòquer, una zona de restauració, una sala polivalent per a 200 places i un aparcament amb un mínim de 100 places.



Tal com ha exposat el director del Consell Regulador del Joc (CRAJ), Xavier Bardina, la durada de la llicència estarà condicionada a la inversió, que no podrà ser inferior a 10 milions d'euros, i serà de com a màxim 20 anys, amb opció de renovació.



Les ofertes es poden presentar fins al 31 d'octubre, mitjançant un primer sobre amb la documentació administrativa i un segon amb la tècnica i econòmica, del qual se'n podran presentar diversos, de manera que un mateix concursant podrà presentar diverses propostes d'ubicació.



Entre la trentena de criteris que s'avaluaran per escollir el projecte final, es valorarà especialment que la ubicació sigui cèntrica i que sigui un edifici singular, així com la proposta econòmica, les seves garanties i el pla de negoci. Un altre dels àmbits que tindran més pes és la seguretat, les condicions de treball i els aspectes socials. A més, com més sales per a no fumadors es dissenyin, més puntuació rebrà l'oferta.



El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha explicat que s'ha optat perquè siguin els operadors els que triïn quin creuen que és el millor emplaçament, perquè són ells els coneixedors del negoci, de manera que no s'exclou cap lloc, però sí que s'exclouran les ofertes que no demostrin que tenen el compromís de la propietat de l'edifici o el terreny per dur-hi a terme el projecte.



La mesa de valoració, que estarà formada pel director del CRAJ i representants de diferents ministeris, tindrà tres mesos per fer l'informe d'adjudicació, de manera que es preveu que es doni a conèixer l'oferta guanyadora durant el primer trimestre del 2018. Depenent del tipus de projecte, Cinca ha dit que és raonable establir un termini d'entre divuit mesos i tres anys per tal que el casino sigui una realitat, tenint en compte que no es preveu una instal·lació provisional mentre es construeix la definitiva per una qüestió de seguretat.



Tant Cinca com Bardina han assegurat que ja des de l'aprovació de la Llei del joc el 2014 hi ha hagut grups empresarials dels països veïns que s'han interessat pel casino i que n'han anat fent el seguiment, però que el Govern no hi ha mantingut contactes perquè ningú pogués tenir avantatge. Així, tot i que això no és garantia que finalment acabin presentant una oferta, el Govern sí que té l'expectativa que hi haurà diferents propostes i que es podrà triar la millor possible.