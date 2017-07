El poder dels petits gestos

Sosté que ho fa pel planeta i n’està convençut. Un activista anglès resident a França ha visitat Andorra com a part d’una llarga ruta en la qual demana una sola cosa als ciutadans: que siguin conscients i facin el gest de recollir una brossa de terra cada dia.

Eddie Platt és l’escargot anglais (el cargol anglès) per a les més de 14.000 persones que segueixen a les xarxes socials l’original iniciativa amb què reivindica que tothom pot posar el seu granet de sorra per salvar el medi ambient. Aquest estiu farà 8.000 quilòmetres, majoritàriament de ruta per França, però havent passat també per Andorra, i ben aviat per Luxemburg i Bèlgica. El seu lema és ben clar: Una peça d’escombraries al dia, i demana just això als ciutadans amb què es troba al llarg del viatge, “que cadascú reculli diàriament una peça de brutícia del terra, ja sigui