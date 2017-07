Calvó i Marín signen el conveni de col·laboració perquè comenci la Coronallacs

Actualitzada 07/07/2017 a les 06:48

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, van signar el conveni de col·laboració entre les dues institucions que donarà inici a la Coronallacs, la ruta de muntanya que unirà els quatre refugis guardats i que tindrà la parròquia d’Escaldes com a inici i final de la travessa.

A l’acte de la signatura també hi va assistir el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, i va ser el tret de sortida perquè des d’avui totes aquelles persones que vulguin seguir el recorregut ja es podran dirigir a l’oficina de Turisme, on se’ls lliuraran tots els elements necessaris per dur-la a terme, com ara el passaport per segellar a cada refugi, un mapa topogràfic, i a través d’una fiança també disposaran d’una bateria solar portàtil per carregar el mòbil. La Coronallacs està dissenyada en 5 etapes d’entre 13 i 22 quilòmetres diaris, amb parada per dormir als refugis guardats.