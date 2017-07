Saboya farà l'última reunió com a ministre el dia 12 amb la UE

Actualitzada 06/07/2017 a les 06:44

El cap de Govern, Toni Martí, va explicar que el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, celebrarà la seva última reunió com a membre del Govern el pròxim dia 12. Serà en una trobada que mantindrà amb la Unió Europea per intentar deixar el tabac fora de la unió duanera. Martí va confirmar que la proposta que presentarà el ministre va ser fruit de l’acord amb els colliters i els productors de tabac i que “convé a tots els agents implicats”, va dir el cap de Govern. A més, Martí va indicar que passades les vacances es concretarien totes les posicions, encara que veu possibilitats “d’aconseguir un bon acord.”

Gilbert Saboya ja havia anunciat que deixaria el seu càrrec a principi d’estiu per motius personals.