La política com a preocupació dels ciutadans augmenta 5 punts durant el darrer semestre

Un 15,6% dels ciutadans d’Andorra considera que la política és el principal problema del Principat, una dada que augmenta més de 5 punts respecte el segon semestre del 2016. Així ho indica l’enquesta del primer Observatori del 2017, corresponent al primer semestre de l'any, presentada aquest dijous al matí pel Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA). La percepció de la política com quelcom que s’ha de solucionar puja fins al 24% dels enquestats quan es pregunta només els andorrans. Millorar la gestió dels comuns, solucionar l’'amiguisme' i la corrupció, o estudiar el vot dels residents són les principals esmenes que fan els ciutadans en l’àmbit de la política.



El principal problema de la població d’Andorra continua sent les prestacions socials i les pensions, que preocupen el 21% dels enquestats, una dada que es manté respecte les presentades el segon semestre del 2016. El trànsit completa el podi de les preocupacions pels enquestats arribant fins al 14%, un punt per sota respecte les últimes dades. La problemàtica en relació al transport descriu un creixement elevat: passa de ser el principal problema pel 8% dels ciutadans el segon semestre del 2016 a ser-ho pel 13% pel ciutadans en el primer semestre del 2017.



El primer Observatori del 2017 també revela que la percepció de la situació econòmica personal segueix una tendència a millorar. El 43,4% de la gent qualifica la seva situació econòmica de “molt bona o bona” mentre que un 9,2% de “dolenta o molt dolenta”. En l’enquesta del 2013, el 32,7% consideraven “molt bona o bona” la seva situació econòmica i el 19,3% “dolenta o molt dolenta”. La resta del percentatge qualifica la seva situació com a regular. A més, gairebé un 49% dels enquestats considera que la situació econòmica del país està igual que fa un any. Per altra banda, un 32,8% indica que arriba amb “dificultat o amb certa dificultat” a final de mes, un percentatge que s’ha reduït gairebé 5 punts respecte les dades del 2016.



Segons els enquestats, la situació econòmica del Principat també descriu una tendència a l’alça. Un 57,1% dels ciutadans considera que la situació econòmica d’Andorra és “regular”, mentre que gairebé el 30% la qualifica de “molt bon o bona”. En canvi, l’any 2013 un 7,8% qualificava la situació del país de “molt bona o bona” mentre que un 44,7 i un 46,5 la titllava de “regular” o “dolenta o molt dolenta”, respectivament. Ara, amb les dades d’aquest 2017, el 12,2% la considera “dolenta o molt dolenta”.