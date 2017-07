La CASS estalviarà 350.000 euros l’any amb l’actualització de les tarifes dels laboratoris

El consell de ministres va aprovar ahir la convocatòria per a la contractació de 10 places d’agent de policia que serviran per cobrir la xifra de 31 nous policies que Govern va demanar el mes d’abril. D’aquella primera convocatòria només 21 aspirants continuen el procés per accedir al cos i, per arribar al total d’agents que es necessiten, s’ha decidit obrir un segon concurs amb el termini fins a l’11 d’agost. Entre els requisits que es demana als futurs aspirants cal tenir la nacionalitat andorrana, ser major d’edat i no haver superat els 39 anys, posseir el títol de batxillerat