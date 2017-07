El plec de bases preveu, de moment, que els licitadors puguin proposar-ne la ubicació

La llicència per explotar el casino s’adjudicarà a final d’any o com a molt tard a començament del vinent. Així ho assegura el ministre de Finances, Jordi Cinca, a la resposta per escrit a una pregunta de la consellera general del grup liberal Carine Montaner sobre el full de ruta de l’executiu en relació amb el casino. Que la llicència s’adjudiqui abans d’acabar l’any o al començament del proper dependrà del nombre d’ofertes que s’hagin de valorar. Malgrat que el Govern va assegurar que el concurs de licitació es faria abans que acabés el primer semestre del 2017, a la