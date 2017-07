Actualitzada 05/07/2017 a les 06:58

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, es va reunir ahir amb la seva homòloga francesa, Nathalie Loiseau, a París per reafirmar el projecte europeu com una aposta per una economia de mercat oberta i integrada. També van comentar l’acord d’associació a Europa.