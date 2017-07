Un jove brasiler, que va ser controlat a la duana amb 11 grams de cocaïna, es va escapolir de la justícia a la carrera creuant la frontera espanyola.

El mateix Woody Allen podria dirigir la segona part de la pel·lícula Agafa els diners i corre, amb la història d’un jove brasiler condemnat en rebel·lia pel Tribunal de Corts a un any i vuit mesos de presó ferma per haver intentat introduir 11,1 grams de cocaïna al Principat destinats a la venda. En aquest cas, el títol del film hauria de ser Deixa la coca i corre, vista la manera d’actuar del noi, que just acabava de complir els 20 anys el dia dels fets, el 9 de febrer del 2014. No era pas un desconegut de la Batllia.