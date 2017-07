Set col·lectius fan aportacions per a la modificació del Codi de Relacions Laborals

El treball de redacció entra en una fase de treball intern que consistirà en l’anàlisi i resposta

El grup parlamentari demòcrata ha tancat aquest dilluns el termini per a la recepció de propostes i esmenes per part dels agents econòmics i socials a les proposicions de llei que ha elaborat per tirar endavant la modificació del Codi de Relacions Laborals. Els col·lectius i associacions que han presentat propostes han estat AAGP (Associació Andorrana de Gestors de Persones), CEA (Confederació Empresarial Andorrana), SAT (Sindicat Andorrà de Treballadors), SIPAAG (Sindicat de Personal de l’Administració General), USdA (Unió Sindical d’Andorra), i el mediador Ramon Tena.



Aquestes aportacions s’han anat recopilant al llarg dels últims dos mesos, període en què el termini ha estat obert, amb la finalitat de recollir valoracions i aportacions per millorar els esborranys que finalment se sotmetran a debat i aprovació, si s’escau. Els parlamentaris demòcrates valoren de forma molt positiva la resposta obtinguda en aquest procés.



El treball per a la redacció de la llei de les relacions laborals, la llei de l’acció sindical i patronal i la llei reguladora del conflicte col·lectiu, totes elles qualificades, entra ara en una nova fase de treball intern que consistirà en l’anàlisi i resposta de totes les aportacions que han elaborat els col·lectius. El grup parlamentari de Demòcrates per Andorra reitera la seva aposta per aquest procés de participació previ com a clau per garantir la tramitació d’uns textos que s’adaptin plenament a les necessitats actuals i futures de les empreses, els treballadors i les organitzacions sindicals.