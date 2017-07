Robatori en un restaurant de la part alta d'Escaldes

El lladre, que s’havia endut un mòbil i un ordinador, va ser controlat

La policia va controlar dissabte un no resident de 24 anys per la sostracció d’un ordinador i un telèfon mòbil del restaurant La Vita è Vegan, situat a la plaça de la Creu Blanca d’Escaldes-Engordany. Els fets van succeir a dos quarts de dues del migdia i, segons va explicar la propietària, Meritxell González, el jove, que parlava francès, va entrar al local demanant on podia comprar pa, com després es va descobrir que “havia fet a totes les botigues del barri”. Ella va pensar que passava necessitat i el va convidar a dinar de franc al local, però en