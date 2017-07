Un total de 238 persones van sol·licitar l’any passat presentar-se a l’examen per obtenir la nacionalitat andorrana, de les quals van aprovar i, per tant, van obtenir el passaport el 83% (198). La resta van suspendre (6,7%), van demanar un ajornament de la convocatòria (6,3%) o no s’hi van presentar (3,7%). La xifra d’aprovats és inferior a la del 2015, quan van ser 220 d’un total de 277 aspirants, segons dades recollides per l’agència ANA.