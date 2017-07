Inaugurat el camí per potenciar la vida saludable i homenatjar els drets humans

Es tracta d'un recorregut de gairebé 30 quilòmetres de distància que a partir d’ara retrà homenatge als 30 punts de la Declaració dels drets humans

Actualitzada 03/07/2017 a les 16:47

Des del pont de la Fontaneda, situat a Sant Julià de Lòria, fins al parc natural de la vall de Sorteny, a la parròquia d’Ordino, els separen aproximadament 30 quilòmetres i des d’ara els uneix el Camí saludable dels drets humans. Aquest itinerari, que s’ha inaugurat avui al matí amb la presència del cap de Govern i els cònsols pel qual passa el camí, té l’objectiu d’impulsar la vida saludable al mateix temps que recorda cadascun dels punts de la Declaració dels drets humans. La divulgació de la resolució de l’Assemblea de les Nacions Unides del 10 de desembre de 1948 es fa al llarg de tot el camí aprofitant cadascun dels punts quilomètrics del recorregut.



En aquesta iniciativa, promoguda pel Govern, hi han participat totes les parròquies afectades pel camí amb la instal·lació dels 30 punts que fan referència a la declaració. A més, durant al presentació s’ha ressaltat que el camí permet conèixer grans espais naturals que només propicien les valls andorranes. El ministre de salut, Carles Alvarez, ha explicat que amb la inauguració “unim hàbits saludables i promoció dels drets humans i ho fem en un camí que uneix l’Andorra actual, amb l’Andorra que al llarg dels segles s’ha mantingut fidels als seus valors i a la seva identitat.” El ministre també ha recordat que Andorra ha estat pionera amb el respecte dels drets humans. “La tolerància, el respecte al dret i la democràcia parlamentaria ja existia al Principat segles abans de la creació de les Nacions Unides”, ha dit.



El projecte del camí saludable va ser presentat el dia 8 de desembre de l’any passat en la conferència de la Regió Europea de l’Organització Mundial de la Salud (OMS). Precisament el representant de l’OMS, Tamás Evetovits, ha dit durant la inauguració que aquesta acció “és un exemple de compromís amb la salut pública i denota l’interès del Govern de passar de la política a l’acció.” A més, el representant de l’OMS ha felicitat Andorra pel seu compromís i ha afirmat que actualment el Principat està liderant l’acció Salut 2020 per davant de la resta de països europeus. Aquest és un marc polític europeu per potenciar accions governamentals i socials per a la millora de la salut i del benestar.



Per la seva banda, el cònsol major, Josep Miquel Vila, ha recordat que el camí comença casualment a Sant Julià de Lòria, però que el recorregut dona continuïtat a totes les parròquies i que és precisament aquest fet el que el fa més interessant. La idea del Govern és que la iniciativa pugui ser exportable, així que al setembre del 2018 Andorra proposarà al comitè regional de l’OMS que creï una xarxa internacional de camins saludables dels drets humans.