Albert Moles alerta que el cost de compra a França i Espanya pot augmentar entre el 10% i el 30% els pròxims anys

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) augura que els pròxims anys es produirà un increment important del preu de l’energia que es compra als països veïns com Espanya, i per això treballa en un pla de futur perquè les finances de la societat puguin assumir l’encariment. El director general subratlla que tenen “recursos i un balanç positiu, tenim excedents, una mica d’endeutament, però més tresoreria, i tots els projectes porten FEDA a demanar com a màxim un endeutament del 10% al 15% dels actius per afrontar-los, que és molt poc, i estem parlant de tres a cinc anys vista”. I hi afegeix