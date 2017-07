Els informes de les enginyeres i l’opinió de gent del comú i del parc coincideixen que els indicis apunten que algú es va deixar una porta oberta

Els informes d’enginyeria sobre les mesures de seguretat al tancat per als ossos deixaven molt clar que no hi havia mancances greus. Tampoc no es va registrar cap pana elèctrica el matí de la fugida de Torb. Els senyals d’escarbar al terra, segons diverses fonts properes al cas, indiquen dues coses: sembla impossible que un animal de la grandària d’un plantígrad pogués sortir per sota i, el més important, en cas que ho hagués fet no hi ha cap explicació creïble respecte que no rebés una descàrrega de 7.500 volts. La policia encara no ha començat els interrogatoris i no