El nou espai s’anomenaria Institut Cardiovascular d’Andorra, destinat tant al turisme sanitari com a la cobertura amb la CASS

Institut Cardiovascular d’Andorra (ICVA). Aquest és el nom elegit per al projecte de crear un espai de tractaments de malalties cardíaques dins del recinte de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. La iniciativa la impulsa el cardiòleg català Josep Brugada com a inversió estrangera i l’objectiu seria doble. D’una banda, oferir la major part de tractaments cardíacs que ara s’han de fer a l’exterior, i significaria que entraria dins de les prestacions que cobreix la CASS. En segon lloc, l’objectiu és tenir disponibilitat per fer atenció privada destinada a atreure turisme sanitari per a gent d’altres països que vulgui operar-se a