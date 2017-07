El consell d’administració ho justifica perquè vol un canvi de rumb

El consell d’administració de la Mútua Elèctrica de Sant Julià va comunicar ahir en una reunió tensa a Manel Torrentallé que el destituïa com a director general de l’entitat. L’ex-cònsol menor lauredià feia prop de trenta anys que estava al capdavant a la Mútua. L’acomiadament ha estat no causal i per tant se l’indemnitzarà amb el màxim que estableix la legislació.

El consell d’administració, segons fonts properes a la societat, va explicar a Torrentallé que la destitució estava vinculada a la voluntat de donar un nou rumb al projecte. L’ex-cònsol menor es va mostrar molt contrariat i va assegurar que no