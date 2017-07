Dubtes sobre la viabilitat de crear un circuit de ràfting a Sant Julià

FEDA es desentén del projecte i diu que desconeix si serà factible o no

Interrogants i incerteses sobre el projecte de ràfting al riu Valira que promou el comú de Sant Julià de Lòria. Un circuit gestionat per Naturlandia que sortirà des de l’hotel Imperial i acabarà prop de la frontera i que la corporació vol que tingui activitat des del març fins a l’octubre. FEDA, que regula el cabal del riu a través de la presa que hi ha a la central hidroelèctrica del llac d’Engolasters, es desmarca del projecte i desconeix si pot arribar a ser factible o no. El director de l’ens, Albert Moles, va assegurar en declaracions al Diari que