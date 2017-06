El comissari Martín Blas nega coaccions a BPA i veu “pueril” la versió dels Cierco

El policia assegura que rep les dades dels Pujol perquè un dels empleats del banc era “infidel”

L’excap d’assumptes interns de la policia espanyola Marcelino Martín Blas ha desmentit la versió, a la qual qualifica de “pueril”, que expliquen els germans Cierco sobre com van ser coaccionats per la policia patriòtica espanyola perquè entreguessin les dades dels comptes de la família Pujol. Actualment jubilat, Martín Blas, en declaracions al diari digital espanyol Público, va assegurar que és ridícula la història que, segons ell, estan intentant orquestrar els germans Cierco amb el comissari Villarejo per justificar la intervenció de BPA per part dels Estats Units, inventant-se un complot que neix de les dades dels Pujol.

El comissari va admetre