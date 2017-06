Del resultat dependrà si el Govern es posa en contacte amb les autoritats espanyoles

La policia ha obert una investigació per esbrinar quins van ser els autors de la serradura d’una placa frontera d’Andorra la matinada de dissabte passat a la CG-6, prop de la localitat catalana d’Os de Civís, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Els fets van ser reivindicats per l’organització juvenil de l’esquerra independentista Arran, que dissabte al matí va publicar a les xarxes socials un vídeo en què es podia veure algun dels seus militants serrant la placa fronterera andorrana. Un cop es tanqui la investigació per part de la policia i es coneguin els autors de l’acció,

#1 Invasors catalans

(27/06/17 07:42)