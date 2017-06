El dejuni que purifica

La comunitat musulmana a Andorra va trencar diumenge amb el mes de Ramadà. Va fer-ho celebrant l’Id al-Fitr, una festa que convida a compartir en família.

ls prop de dos milers de musulmans que viuen al Principat van celebrar diumenge al matí l’Id al-Fitr, la fi del ramadà. Segons els preceptes islàmics, el dejuni del novè mes lunar –que es fa des d’abans de l’alba fins a la posta del sol– és un deure del musulmà adult sa de cos i ment. És també un moment per apropar-se a Déu, reviure la fe, pensar en la gent necessitada i fer donacions i bons actes. Rachid Cherkaoui, president del Centre Cultural Islàmic d’Andorra, diu que “és un examen per a cada musulmà, per pregar, pensar en els